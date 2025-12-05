Probabili formazioni Inter Como svelato il preferito da Chivu per la fascia destra | il ballottaggio

Inter News 24 e i dubbi del tecnico. La marcia di avvicinamento alla sfida di campionato contro il Como è entrata nella fase decisiva. Cristian Chivu, il tecnico che guida i nerazzurri, sembra aver sciolto gli ultimi dubbi di formazione per affrontare la compagine lariana a San Siro, puntando su un mix di esperienza e nuove intuizioni tattiche. Secondo quanto riportato dagli inviati di Sky Sport, le indicazioni della vigilia portano verso una scelta precisa per il cuore della retroguardia. Francesco Acerbi, il veterano difensore centrale, è infatti in netto vantaggio sul giovane tedesco Yann Bisseck per una maglia dal primo minuto. 🔗 Leggi su Internews24.com

