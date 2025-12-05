Probabili formazioni Inter Como Fabregas punta sui suoi talenti per sorprendere a San Siro

Inter News 24 Probabili formazioni Inter Como, il tecnico ospite è pronto ad infuocare San Siro con uno schieramento offensivo e ricco di talento. La partita di domani alle 18 a San Siro tra Inter e Como rappresenta un test significativo per entrambe le squadre. Da una parte i nerazzurri di Cristian Chivu, leggermente superiori sulla carta e chiamati a confermare continuità dopo la larga vittoria in Coppa Italia; dall’altra il Como di Cesc Fàbregas, allenatore spagnolo dal progetto coraggioso, che arriva al Meazza con l’ambizione di mettere in difficoltà una delle squadre più complete del campionato. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Probabili formazioni Inter Como, Fabregas punta sui suoi talenti per sorprendere a San Siro

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cagliari-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita ift.tt/eQXyKJd Vai su X

(Cds) "Le probabili formazioni di #NapoliJuve: Elmas sostituisce Lobotka, David guiderà l'attacco bianconero"? https://ow.ly/E9zH50XCACJ - facebook.com Vai su Facebook

Le probabili formazioni di Inter-Como (Serie A) - Como (Serie A) Intervenuto sul suo canale Youtube, Sandro Sabatini ha parlato così della vittoria dell'Inter contro il Venezia: ... msn.com scrive

Inter–Como: dove vedere, probabili formazioni e pronostico del duello che profuma di alta classifica - Orario, dove vederla, analisi del momento delle squadre, probabili formazioni e pronostico dopo 13 giornate. Da tag24.it

Inter-Como: probabili formazioni, orario e dove vederla. Chivu sfida Fabregas, Lautaro contro Nico Paz - Dopo la settimana di Coppa Italia, è tutto pronto per la 14esima giornata di Serie A che a San Siro vedrà un match molto affascinante tra Inter e Como. Come scrive ilmessaggero.it

Inter, la probabile formazione contro il Como: ballottaggio sulla fascia destra - La probabile formazione dell’Inter di Chivu per la sfida contro il Como Non solo Napoli- Come scrive gianlucadimarzio.com

Inter – Como, Chivu ha un grande dubbio: le ultime sulle formazioni - La Beneamata si prepara alla sfida contro i ragazzi di Fabregas: c'è un unico dubbio di formazione da sciogliere. spaziointer.it scrive

Probabili formazioni 14^ giornata + KIT fantacalcio + ULTIME dai CAMPI - Archiviato il 13° turno di Serie A, occhio al prossimo 14° turno di campionato, il quale ... Come scrive fantamaster.it