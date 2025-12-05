Pro Loco | Supportiamo il commercio locale

È stata presentata la nuova Pro Loco Cervia per raccontare la visione e le linee guida del nuovo corso, fondato su ascolto, collaborazione e una rinnovata attenzione al tessuto sociale ed economico della città. Il consiglio direttivo è composto dal presidente Marco Casetti, dal vicepresidente Enrico Ronchi, e dai consiglieri Marco Stefanelli, Alex Montanaro, Arianna Versari, Fabiomassimo Focaccia e Mirella Perugini. Il presidente Casetti, insieme ai membri del direttivo, ha illustrato la volontà di costruire una Pro Loco capace di operare come spazio stabile di dialogo, punto di connessione tra cittadini, istituzioni e operatori del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

