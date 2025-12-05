Pro Loco | Supportiamo il commercio locale
È stata presentata la nuova Pro Loco Cervia per raccontare la visione e le linee guida del nuovo corso, fondato su ascolto, collaborazione e una rinnovata attenzione al tessuto sociale ed economico della città. Il consiglio direttivo è composto dal presidente Marco Casetti, dal vicepresidente Enrico Ronchi, e dai consiglieri Marco Stefanelli, Alex Montanaro, Arianna Versari, Fabiomassimo Focaccia e Mirella Perugini. Il presidente Casetti, insieme ai membri del direttivo, ha illustrato la volontà di costruire una Pro Loco capace di operare come spazio stabile di dialogo, punto di connessione tra cittadini, istituzioni e operatori del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Partita ? Napoli - Atalanta Sabato 22 novembre Ore 20.45 Ti aspettiamo!? Vuoi seguire la partita con noi? Iscriviti al nostro club! SEGUI IL NAPOLI CON NOI E SUPPORTIAMO INSIEME GLI AZZURRI? ? #seriea #napoliatalanta #forzanapoli #clubn - facebook.com Vai su Facebook
Pro Loco: "Supportiamo il commercio locale" - L’invito ai cittadini è quello di fare acquisti nei negozi di Cervia. Scrive msn.com
Cento anni di Pro loco raccontati da Epli, evento in Camera di Commercio - Cento anni fa, il 14 giugno 1925, il quotidiano “Il Mare” annunciava a Rapallo il primo congresso nazionale delle Pro Loco, organizzato dalla Pro Tigullio e patrocinato dall’Enit. Riporta cittadellaspezia.com
Torna Commercio in festa, Comune e Pro Loco per rilanciare il centro - Appuntamento il 31 luglio con una serata dai chiari intenti: incentivare il commercio locale attraverso varie iniziative come spettacoli, animazione, degustazioni e shopping ... ilgazzettino.it scrive
Commercio in crisi, la Pro loco lancia "Vibo black friday" - Molti negozianti si sono arresi schiacciati dal peso di una crisi che ha azzerato l’economia cittadina. Riporta ilvibonese.it
Pro Loco, sessant’anni e non li dimostra: "Tanti servizi per la città, se il Comune aiuta" - A Cento, la Pro Loco celebra i 60 anni, un traguardo che profuma di castagne, fiori, coriandoli e luci di Natale. Lo riporta msn.com