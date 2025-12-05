Pro loco di Badia Prataglia un veicolo per il trasporto sociale e di comunità

Arezzo, 5 dicembre 2025 – L’Amministrazione consegna un veicolo alla pro loco di Badia Prataglia per il trasporto sociale e di comunità. Sono state consegnate ieri dal Sindaco Federico Lorenzoni al Presidente della Proloco di Badia Prataglia Stefano Marri, le chiavi dell’a utoveicolo a nove posti che servirà alla comunità per il trasporto sociale di aiuto alle famiglie e per l’accompagnamento dei bambini e delle bambine della scuola del paese. Un investimento importante, pari a circa 30 mila euro. “Un comodato fatto per andare incontro alle necessità del paese di Badia Prataglia e per l’accompagnamento scolastico che verrà gestito dalla Proloco a seguito della convenzione sottoscritta con il Comune, realtà polifunzionale che svolge non solo una funzione di promozione di attività di valore, ma anche di sostegno al paese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

