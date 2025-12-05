Privacy e concorrenza | Apple chiede all’Europa di rivedere DMA e GDPR
In un documento presentato alla Commissione Ue, l’azienda di Cupertino mette in luce la difficoltà di conciliare concorrenza e apertura dei mercati con la protezione dei dati personali. E avanza delle proposte. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
La Commissione europea ha avviato un'indagine antitrust formale per valutare se la nuova politica di Meta sull'accesso dei fornitori di intelligenza artificiale a WhatsApp possa violare le norme Ue sulla concorrenza. La nuova politica di Meta, annunciata nell'ot - facebook.com Vai su Facebook
Apple, il Regno Unito chiede all'azienda di violare la privacy dei suoi utenti - Il governo britannico avrebbe ordinato ad Apple di permettere alle autorità di leggere tutti i contenuti personali che gli utenti salvano in modo protetto sul cloud. Da wired.it
Il caso Apple mostra come limitare la concorrenza con la chiave della privacy - Dietro il dichiarato intento di assicurare una maggiore tutela e controllo da parte degli utenti sui propri dati personali, si cela in realtà l’obiettivo di conseguire vantaggi anticoncorrenziali a sc ... Segnala ilfoglio.it
Apple chiede all’Ue di abrogare la legge sulla concorrenza digitale - Dura presa di posizione dell’azienda di Cupertino: «Peggiora l’esperienza degli utenti, li espone a nuovi rischi e compromette l’integrazione tra i prodotti». Scrive lettera43.it
Backdoor globale su iCloud, governo UK chiede ad Apple di infrangere la nostra privacy - Il governo britannico ha segretamente ordinato ad Apple di creare una "backdoor" in iCloud, il servizio di archiviazione cloud dell'azienda integrato anche sui Mac, che permetterebbe alle autorità di ... Segnala tomshw.it
Musk contro Apple e OpenAI, danneggiano la concorrenza - Elon Musk fa causa a Apple e OpenAI, accusandole di "colludere" per ostacolare illegalmente la concorrenza. Secondo ansa.it
Monopolio Google: Apple chiede di fermare il processo (update) - Apple ha chiesto di sospendere il processo sui rimedi che Google dovrà rispettare per ripristinare la concorrenza nel mercato della ricerca negli USA. Lo riporta punto-informatico.it