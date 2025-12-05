Primi fuochi a Praga | tra Open Mystery Bounty e Omaha

Gazzetta.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il lungo festival che chiude la stagione EPT 2025 è iniziato ufficialmente. Vulcano e Ruggeri passano il taglio nel PokerStars Open ma gli azzurri si sono distinti anche nel ricco Mystery Bounty e nel PLO Grand Slam che per ora è dominato dalla Finlandia. Ecco quel che è successo nel primo giorno di poker. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

primi fuochi a praga tra open mystery bounty e omaha

© Gazzetta.it - Primi fuochi a Praga: tra Open, Mystery Bounty e Omaha

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Primi Fuochi Praga Open