Prima pagina Gazzetta dello Sport | La Lazio vince 1-0 e va ai quarti Milan che botta
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, venerdì 5 dicembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Scopri altri approfondimenti
Lucio, ti presento Conte Zac, fuori Max Questa è la prima pagina del Corriere dello Sport del 5 dicembre Vai su X
Buon giorno, la prima pagina de L'Arena del 5 dicembre 2025 - facebook.com Vai su Facebook
La Lazio fa fuori Allegri dalla Coppa Italia, La Gazzetta dello Sport: "Milan, che botta" - "Milan, che botta" è il titolo che apre oggi la prima pagina de La Gazzetta dello Sport all'indomani dell'eliminazione dei. Segnala tuttomercatoweb.com
La Gazzetta in prima pagina: "Leao forza nove. Centravanti come al Lilla e il Milan vola" - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Leao forza nove. Scrive milannews.it
L'apertura della Gazzetta: "Il Milan scopre Jashari" - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Il Milan scopre Jashari". Secondo milannews.it
Gazzetta in prima pagina: “Senti che Napoli” - Spazio n prima pagina anche all'importante successo del Napoli all'Olimpico di Roma: azzurri nuovamente primi, in coabitazione con il Milan. Secondo mondonapoli.it
Il derby di Milano è rossonero, La Gazzetta dello Sport in prima pagina: "Delirio Milan" - Apertura dedicata alla vittoria della Coppa Davis con il terzo successo di fila. Riporta tuttomercatoweb.com
La Gazzetta dello Sport: "Conte, altri guai. Gilmour fuori per due mesi" - In casa Inter non esiste nessun caso Lautaro Martinez, come evidenzia oggi La Gazzetta dello Sport nel titolo di apertura della sua prima pagina. Come scrive tuttonapoli.net