Prima le parole del difensore poi la camera di consiglio

L'udienza si aprirà alle 11 con le parole del difensore Piero Melani Graverini. Una arringa che potrebbe durare oltre 40 minuti con la quale esporrà quando sostenuto fin dall'inizio della vicenda. Ovvero che si sarebbe trattato di legittima difesa. Alla Vela intanto è arrivata anche Tiziana. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Argomenti simili trattati di recente

ACR Messina Le sue prima parole: "Struttureremo, insieme a una realtà locale già esistente, un settore femminile solido che comprenderà quattro squadre giovanili e una prima squadra per competere verso le categorie di primo livello" - facebook.com Vai su Facebook

Milan, l'ex difensore Sala: "Avrei adottato prima il 3-4-3, è perfetto per i rossoneri" - Queste le sue parole sul cambio modulo apportato da Conceicao: "Devo dire la verità, era una considerazione che vedendo ... Secondo tuttomercatoweb.com