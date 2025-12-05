Prima le parole del difensore poi la camera di consiglio

Arezzonotizie.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'udienza si aprirà alle 11 con le parole del difensore Piero Melani Graverini. Una arringa che potrebbe durare oltre 40 minuti con la quale esporrà quando sostenuto fin dall'inizio della vicenda. Ovvero che si sarebbe trattato di legittima difesa. Alla Vela intanto è arrivata anche Tiziana. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Milan, l'ex difensore Sala: "Avrei adottato prima il 3-4-3, è perfetto per i rossoneri" - Queste le sue parole sul cambio modulo apportato da Conceicao: "Devo dire la verità, era una considerazione che vedendo ... Secondo tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Prima Parole Difensore Camera