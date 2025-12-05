Prima di Sinner il migliore fu l’ispido Nic | perché Pietrangeli poteva vincere molto di più

La scomparsa di Nicola Pietrangeli ha scatenato nel vostro blogger ottuagenario un’ondata di antichi ricordi; riportandolo ai tempi lontani del tennis presunto “romantico”, prima dell’avvento del professionismo. Anche se sulla purezza disinteressata dei nostri eroi di allora è meglio stendere un velo pietoso (voci ricorrenti dell’epoca raccontavano sottovoce come la Federazione Italiana Tennis FIT erogasse paghette per il campione defunto nei giorni scorsi per consentirgli di resistere alle sirene della Troupe Kramer, il team di campioni che aveva aggirato per primo il divieto di giocare a scopo di lucro). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Prima di Sinner il migliore fu l’ispido Nic: perché Pietrangeli poteva vincere molto di più

