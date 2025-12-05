Prima della Scala Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk | la trama il cast la censura e il successo

Milano, 5 dicembre 2025 – Ci siamo. Dopo l ’Anteprima Under 30 di ‘Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk ’ di Dmitrij Šostakovi? nel cinquantenario della sua morte, domenica 7 dicembre (giorno di Sant’Ambrogio), alle 18, andrà in scena la Prima al Teatro alla Scala, evento che segnerà l’ apertura della stagione 202526. Un titolo fondamentale del teatro musicale russo, all’epoca tanto acclamato quanto duramente censurato da Stalin. Conosciamo più nel dettaglio l’opera, la sua storia e il cast. Lady Macbeth conquista gli under 30 alla “Primina” della Scala: 10 minuti di applausi per l’opera visionaria di Šostakovi? L’opera in scena. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Prima della Scala, Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk: la trama, il cast, la censura e il successo

Argomenti simili trattati di recente

In occasione della Prima Diffusa del Teatro alla Scala di Milano, anche l’aeroporto di Malpensa si trasforma in un luogo di cultura e performance. Vai su X

L’aeroporto di #Malpensa prendere parte alla Prima diffusa della Scala di #Milano - facebook.com Vai su Facebook

Prima della Scala, Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk: la trama, il cast, la censura e il successo - Il 7 dicembre andrà in scena l’opera in quattro atti di Dmitrij Šostakovic, nel cinquantenario della sua morte. Secondo ilgiorno.it

Prima della Scala, trama dell’opera di Šostakovic Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk - Leggi su Sky TG24 l'articolo Prima della Scala, trama dell’opera di Šostakovic Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk ... Segnala tg24.sky.it

“Siamo abituati ai social, le scene violente viste alla Scala con Lady Macbeth non ci spaventano. Non siamo così impressionabili, men che meno a teatro”: siamo stati alla ... - La Prima della Scala vista dagli under 30: apprezzata la potenza della musica e la regia cinematografica di "Lady Macbeth" ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Prima della Scala 2025, Una lady Macbeth del distretto di Mcensk di Šostakovic: di cosa parla - Una serata evento che racconta il coraggio di una donna e la magia della Prima del Teatro alla Scala di Milano ... Come scrive dilei.it

“Una Lady Macbeth” alla Prima della Scala - 45, anche su Radio3 e su RaiPlay) potranno seguire "Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk", opera in ... Da sorrisi.com

La Prima della Scala in esclusiva su Rai1, Radio3 e Raiplay in 4k - Si avvarranno delle riprese in Alta Definizione diffuse da Rai circa 40 sedi coinvolte nell'iniziativa sociale "Prima Diffusa" del Comune di Milano e il maxischermo collocato al centro dell'Ottagono ... Si legge su adnkronos.com