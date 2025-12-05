Prima della Scala 2025 Una Lady Macbeth tra sfarzo e miseria | scenografia firmata Margolin

Milano, 5 dicembre 2025 – Sfarzo e miseria, luce e ombre: si muoverà su un doppio binario la scenografia firmata da Zinovy Margolin per 'Una Lady Macbeth del distretto di Mzensk' di Dmitrij Šostakovi?, titolo scelto per inaugurare la stagione 20252026 del Teatro alla Scala. Un allestimento che, fin dalle prime immagini delle prove, mostra l'ambizione di distaccarsi dalle consuete atmosfere della provincia russa per spostare la vicenda in un luogo più simbolico, vicino alla vita dell'autore. Prima della Scala, Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk: la trama, il cast, la censura e il successo “Abbiamo iniziato a lavorare un anno fa - ha raccontato Margolin - discutendo con il regista l'idea di un ambiente completamente diverso dalle letture tradizionali e dalle consuete ambientazioni della provincia russa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Prima della Scala 2025, Una Lady Macbeth tra sfarzo e miseria: scenografia firmata Margolin

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Alla #prima della #Scala un’ #opera di #DmítrijŠostakovic, tra #annullo e #telegrammi: vaccarinews.it/twnews/tw_3927… Vai su X

Sky tg24. . Chiara Ribichini ci porta dietro le quinte della Prima alla Scala di "Lady Macbeth", l’opera in quattro atti di Aleksandr Prejs e Dmitrij Šostakovic - facebook.com Vai su Facebook

Prima della Scala 2025, Una Lady Macbeth tra sfarzo e miseria: scenografia firmata Margolin - Un allestimento che, fin dalle prime immagini delle prove, mostra l'ambizione di distaccarsi dalle consuete atmosfere della provincia russa per spostare la vicenda in un luogo più simbolico, vicino al ... Si legge su ilgiorno.it

Prima della Scala 2025: tutto quello che c'è da sapere sulla serata d'opera e di cultura più seguita al mondo - Dalle 18 Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Šostakóvic diretta da Riccardo Chailly. corriere.it scrive

Per Sara Jakubiak la Prima della Scala 2025 è anche una prima volta: «Questo è il mio ruolo più difficile» - La soprano statunitense debutta alla Scala di Milano e inaugura ufficialmente la stagione lirica più blasonata ... Segnala vogue.it

Prima della Scala, trama dell’opera di Šostakovic Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk - Leggi su Sky TG24 l'articolo Prima della Scala, trama dell’opera di Šostakovic Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk ... Scrive tg24.sky.it

Prima della Scala, una Lady Macbeth del distretto di Mcensk: la trama, il cast, la censura e il successo - Il 7 dicembre andrà in scena l’opera in quattro atti di Dmitrij Šostakovic, nel cinquantenario della sua morte. Scrive msn.com

Milano, la Prima della Scala con "Lady Macbeth del distretto di Mcensk", l'opera bandita da Stalin - Di scena la sera di Sant'Ambrogio "Lady Macbeth del distretto di Mcensk" di Dmitrij Šostakovic. Lo riporta affaritaliani.it