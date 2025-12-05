Prima della Scala 2025 | orari in tv e radio Dove seguire la diretta

Milano, 5 dicembre 2025 – Tutto pronto, a Milano, per la Prima della Scala: domenica 7 dicembre, giorno di Sant’Ambrogio, alle 18, andrà in scena ‘Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk’ di Dmitrij Šostakovi?, evento che segnerà l’apertura della stagione 202526. Un titolo fondamentale del teatro musicale russo, all’epoca tanto acclamato quanto duramente censurato da Stalin. Prima della Scala, Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk: la trama, il cast, la censura e il successo ‘Prima Diffusa’. In televisione. In esclusiva Rai in 4 K. I collegamenti dal foyer. L’audiodescrizione in diretta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Prima della Scala 2025: orari, in tv e radio. Dove seguire la diretta

