Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 5 Dicembre 2025, è pari a circa 0,293 €Smc. Questo dato deriva dalla conversione del prezzo medio giornaliero di 30,9 €MWh, utilizzando il coefficiente di conversione standard di 1 MWh = 10,7 Smc. Negli ultimi giorni il prezzo del gas al Punto di Scambio Virtuale (PSV) ha mostrato una tendenza al ribasso. Dopo aver oscillato stabilmente tra 32 e 34 €MWh (0,299-0,318 €Smc) per gran parte di Novembre, nelle ultime sedute si è registrata una progressiva diminuzione, culminata nel valore odierno di 30,9 €MWh (0,293 €Smc). 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso

