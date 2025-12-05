Prezzo gas al metro cubo oggi

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta un indicatore fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria spesa energetica. Sapere quanto si paga per ogni standard metro cubo (Smc) di gas naturale permette di stimare con maggiore precisione l'importo della bolletta e di valutare eventuali cambi di fornitore o di tariffa. In questo articolo analizziamo il prezzo del gas aggiornato al 05 DICEMBRE 2025, cosa significa per la tua bolletta e quanto potresti pagare in base al tuo profilo di consumo. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 05 DICEMBRE 2025 è fissato da ARERA in 0,388348 €Smc (dato relativo a ottobre 2025, ultimo disponibile).

