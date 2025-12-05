Previsioni traffico ponte dell' Immacolata 2025 | tutti i bollini del weekend

Ecco le previsioni relative alla viabilità sulle principali arterie italiane per il fine settimana dell'Immacolata con i diversi bollini nei tratti di competenza Anas e sull'A22 per le giornate di venerdì 5, sabato 6, domenica 7 e lunedì 8 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Previsioni traffico ponte dell'Immacolata 2025: tutti i bollini del weekend

