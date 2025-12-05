Previsioni meteo Immacolata | a Napoli e in Campania ancora freddo ma niente pioggia

Fanpage.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fine settimana e Ponte dell'Immacolata caratterizzato da freddo ma senza pioggia su Napoli e la Campania. Temperature intorno ai 15-16 gradi di giorno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

