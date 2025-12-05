Prestiti personali le migliori offerte di dicembre 2025
La domanda di prestiti personali nel 2025 si è mantenuta su livelli alti. Il motivo è che molte famiglie hanno cercato e cercano nuove forme di liquidità per affrontare le spese quotidiane e programmare degli investimenti importanti e ciò lo si evince anche dall’ultima analisi del Barometro Crif su fonte Eurisc. Da essa emerge infatti che nei primi nove mesi del 2025 le richieste di prestiti personali da parte delle famiglie sono state abbastanza stabili, con un aumento dello 0,9%. Se si volesse quindi chiedere un finanziamento nel mese in corso, quali sono le migliori offerte proposte dai principali istituti di credito e finanziarie da prendere in considerazione? Cosa valutare prima di chiedere un prestito personale?. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
