Pressioni e minacce su Lotito per fargli vendere la Lazio scattano le perquisizioni

Cdn.ilfaroonline.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 5 dicembre 2025 – Perquisizioni sono state eseguite nei confronti di cinque persone indagate per tentata estorsione e manipolazione del mercato a danno del presidente della Lazio Claudio Lotito. I carabinieri del nucleo investigativo di Roma, a quanto apprende l’Adnkronos, hanno sequestrato diversi dispositivi, tra cui tablet, computer e telefoni agli indagati, sia a casa che negli uffici. A delegare le perquisizioni sono stati i pm della Capitale che hanno avviato l’inchiesta dopo le denunce presentate da Lotito. In particolare ai cinque viene contestato in concorso di aver, con reiterati atti di minaccia tramite social, mail e telefonate anonime al presidente della Lazio, compiuto atti per costringere Lotito a cedere il capitale della società. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

"Vendi la Lazio". Stalking e minacce contro Lotito, 5 tifosi indagati - La procura di Roma e i carabinieri di via In Selci stanno indagando su una serie di pressioni che il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha ricevuto negli ultimi mesi. romatoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Pressioni Minacce Lotito Fargli