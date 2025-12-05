Presidio e flash mob davanti a Porta Siena ’Un cuore per i cassieri’ a sostegno dei lavoratori

Un presidio con flash mob davanti al centro commerciale Porta Siena sarà al centro della giornata dedicata ai lavoratori della grande distribuzione a Siena, promossa da Fisascat Cisl per il 10 dicembre. ’Un cuore per i cassieri’ è il titolo dell’iniziativa che ruota attorno alla figura del cassiere, presidio umano fondamentale della relazione con la comunità e simbolo dell’intero settore. Una giornata che nasce in un contesto di forte preoccupazione, che a Siena ha visto un licenziamenti effettuato da Pam Panorama col test del carrello. "Chi lavora alla cassa è una persona, non un numero - ribadisce Fisascat Cisl Siena: e nessuna metodologia può mettere a rischio dignità, serenità e sicurezza dei lavoratori, tanto più durante le festività natalizie". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Presidio e flash mob davanti a Porta Siena ’Un cuore per i cassieri’ a sostegno dei lavoratori

