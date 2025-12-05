Presidio dei lavoratori Ikea a Mungivacca | Rinnovare contratto integrativo scaduto nel 2019

Rinnovare il contratto integrativo aziendale scaduto dal 2019: è una delle principali richieste dei lavoratori Ikea che, questa mattina, hanno partecipato a presìdi di protesta nelle sedi italiane del colosso commerciale svedese. A Bari la manifestazione si è svolta dalle 11 alle 13 dinanzi. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Sciopero nazionale Ikea, lavoratori in presidio anche a Bari - facebook.com Vai su Facebook

Stamattina sono stata a Cornigliano, al presidio con i lavoratori dell'ex Ilva. Venerdì tornerò a parlare con il ministro Urso. Da sindaca l’unica domanda che mi interessa è: che cosa fa lo Stato se non intervengono investitori privati? L’ho chiesto 3 volte senza av Vai su X

Lavoratori Ikea in sciopero e presidio: "Anni senza rinnovo del contratto" - Il contratto è scaduto nel 2019, per questo motivo Filcams Cgil e Uiltucs hanno proclamato per la giornata odierna uno sciopero nazionale di tutti i lavoratori ... Segnala primocanale.it

Lavoratori Ikea in sciopero, il presidio nazionale a Carugate - Tra le ragioni della protesta: la ripresa del confronto sull'integrativo aziendale, scaduto da quasi 10 anni; le condizioni di lavoro dei neoassunti, il premio di produzione per l'anno 2025 ... Si legge su rainews.it

Caos Ikea, i lavoratori proclamano uno sciopero nazionale: presidio davanti alla sede Milano Carugate - Con l'agitazione i sindacati chiedono all'azienda svedese il rinnovo del contratto e il miglioramento delle condizioni di lavoro di tutti i dipendenti ... Riporta milanotoday.it

Sciopero Ikea 5 dicembre: le motivazioni della protesta e cosa succede a lavoratori e negozi - Lo sciopero Ikea del 5 dicembre 2025 indetto unitariamente dai sindacati confederali per il mancato rinnovo del Contratto integrativo aziendale e per un ... Lo riporta fanpage.it

Nuovo sciopero dei lavoratori Ikea: presidio a San Giovanni Teatino - La Filcams Cgil Chieti: "L’azienda decide unilateralmente condizioni che peggiorano la situazione dei lavoratori" ... Segnala chietitoday.it

Lavoratori Ikea in sciopero davanti allo store di Campi: il corteo verso il presidio ex Ilva - it, ove non diversamente specificato, sono proprietà esclusiva di Edinet Srl ... Riporta genova24.it