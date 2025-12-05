Presicce-Acquarica | ritrovato un ordigno inesploso davanti al bar della piazza

PRESICCE-ACQUARICA – Torna l'incubo del racket e delle intimidazioni nel Salento. Un grave episodio di cronaca ha interessato nelle scorse ore il bar Prè di Presicce Acquarica, dove è stato rinvenuto un ordigno esplosivo improvvisato che, fortunatamente, non è detonato.Il ritrovamentoSecondo le. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

presicce acquarica ritrovato un ordigno inesploso davanti al bar della piazza

