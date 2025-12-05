Presicce-Acquarica | ritrovato un ordigno inesploso davanti al bar della piazza
PRESICCE-ACQUARICA – Torna l'incubo del racket e delle intimidazioni nel Salento. Un grave episodio di cronaca ha interessato nelle scorse ore il bar Prè di Presicce Acquarica, dove è stato rinvenuto un ordigno esplosivo improvvisato che, fortunatamente, non è detonato.Il ritrovamentoSecondo le. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Ignoti, nel pomeriggio, hanno piazzato un ordigno davanti al bar Prè di Presicce Acquarica - facebook.com Vai su Facebook
Presicce, ancora un ordigno all'ingresso del bar di Piazza Villani: è la terza volta. Artificieri sul posto VIDEO - La bomba rudimentale, inesplosa, è stata ritrovata nella serata di oggi, 4 dicembre, proprio di fronte all'ing ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive
Ordigno in un bar: è il terzo attentato in pochi mesi - Già lo scorso maggio, in concomitanza con il passaggio del bar alla nuova gestione, erano stati collocati due ... corrieresalentino.it scrive
Presicce Acquarica, distrutta (e ricostruita) la focareddha. L'atto vandalico firmato: «Viva Sant'Andrea» - Verso le 3 di ieri notte, ignoti hanno incendiato la focareddha pronta per essere accesa domenica per la festa di Sant'Andrea, a Presicce Acquarica ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it