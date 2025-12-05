Due colpi in un paio di minuti all’uscita del metrò. E un altro raid fotocopia meno di un’ora dopo in una stazione ferroviaria. Il bottino? Sempre lo stesso: catenine d’oro. Il modus operandi? Sempre lo stesso: far leva sulla forza del gruppo per mettere in inferiorità numerica le vittime, una delle quali dimessa con una prognosi di 30 giorni per una frattura tra naso e mascella. A valle di un’indagine fondata sulle testimonianze dei derubati, sulle immagini delle telecamere e sull’analisi dei social, gli agenti del commissariato Greco-Turro hanno arrestato i tre presunti responsabili delle aggressioni in serie, andate in scena l’estate scorsa: le ordinanze di custodia cautelare emesse rispettivamente dal gip del Tribunale per i minorenni Antonella De Simone e dal gip Tommaso Perna sono state notificate in un caso al quindicenne egiziano E. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Presi i predoni del metrò. I due raid in due minuti e i filmati su Tik Tok. In cella un quindicenne