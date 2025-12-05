Nel Ponte dell’Immacolata la città della Fortuna indossa il suo vestito più luminoso e si apre come un abbraccio caldo a chi arriva e a chi resta. Un weekend lungo che profuma di mare, di infanzia e di festa, cucito intorno alla sua identità più autentica: la luce che scende sulle vie del centro, i cori dei bambini, le bolle di sapone che volano come piccoli desideri, la danza, l’arte, le Natività che parlano alla città e di questa città. Il ponte si apre domani (sabato 6 dicembre), quando la Darsena Borghese diventa una piccola culla del mare: alle 15.30 viene inaugurato il Presepe Marinaro dell’associazione Il Ridosso, accolto dal coro di voci bianche della parrocchia di San Giuseppe al Porto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Presepe marinaro e non solo. Il ponte accende la città