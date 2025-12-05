Presentazione del libro CENERE ZERO di Fabio Maria Salvatore
“CHE SMETTA IL SILENZIO SUL DOLORE INVISIBILE” suona come un claim, per la presentazione del libro Cenere Zero di Fabio Maria Salvatore, pubblicato da Love&Co. che si è tenuta a Roma ed è stata moderata dalla dall’autrice televisiva e divulgatrice culturale Lorena Magliocco, ha riunito istituzioni,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Approfondisci con queste news
Una nuova presentazione in programma per il libro "Come una fenice" di Cinzia Angela Seddone Segnate subito in agenda - facebook.com Vai su Facebook
Alla presentazione romana de "Il libro segreto di CasaPound" @ellyesse e @NFratoianni hanno annunciato che presenteranno un nuovo atto parlamentare per chiedere al governo di sciogliere CasaPound [1] instagram.com/reel/DRuAUYZjO… Vai su X
Gangi, presentazione del libro Cenere di Vincenzo Giuseppe Baldi - Roccaferrata, un piccolo paesino a sud dell’isola, viene sconvolta da un poderoso incendio che distrugge la masseria dei coniugi Ferreri. Segnala mediterranews.org
Natangelo racconta ‘Cenere’, il libro sulla scomparsa della madre: “Parla della perdita e prova a esorcizzare la paura di rimanere soli” - Descrive così il vignettista del Fatto Quotidiano, Mario Natangelo, la nascita del suo ultimo libro Cenere, presentato alla libreria Feltrinelli ... Secondo ilfattoquotidiano.it
Cenere, la graphic novel di Natangelo profana l’indicibile tabù della morte. La presentazione con Travaglio - Non preoccupatevi per le lacrime che vi scendono copiose sulle gote, ma è satira di Natangelo anche questa. Lo riporta ilfattoquotidiano.it
«Don Saverio cavalca la luna»: a Ischia la presentazione del libro di Carmela Politi Cenere - 20, ospiterà la presentazione del nuovo romanzo di Carmela Politi Cenere “Don Saverio cavalca la luna”. Si legge su ilmattino.it
«Cenere Zero», la parola cura e la musica salva - Queste le tre parole che descrivono l'universo di «Cenere Zero», nuovo libro autobiografico di Fabio Salvatore, pubblicato da Love&Co. Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it