Presentato il rendiconto sociale Inps Falcomatà | Spunti utili per il decisore politico

“È diventata una buona abitudine, per la nostra città, riunirci e incontrarci per ascoltare, leggere e interpretare i dati che emergono da questo bilancio sociale. Rappresenta un valore maggiore, perché non è un obbligo da parte dell'Inps, ma un gesto volontario di condivisione con la nostra. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

L'ASP Reggio Calabria presenta il bilancio di genere e il rendiconto sociale 2024 Un passo importante per trasparenza, equità e attenzione ai diritti nel sistema sanitario provinciale Leggi l'articolo: https://www.avveniredicalabria.it/presentato-bilancio-di- - facebook.com Vai su Facebook

L'ASP Reggio Calabria presenta il bilancio di genere e il rendiconto sociale 2024 Leggi l'articolo: avveniredicalabria.it/presentato-bil… #Sanità #BilanciodiGenere #PariOpportunità #ReggioCalabria #Welfare #Inclusione Vai su X

Reggio Calabria, presentato il rendiconto sociale Inps. La riflessione di Falcomatà sui salari: “negli ultimi 20 anni nessun aumento” - “E’ diventata una buona abitudine, per la nostra città, riunirci e incontrarci per ascoltare, leggere e interpretare i dati che emergono da questo bilancio sociale. strettoweb.com scrive

Inps Firenze, luci e ombre nel rendiconto 2024: più lavoro ma cresce la cassa integrazione - Il bilancio sociale presentato a Palazzo Medici Riccardi fotografa un territorio in ripresa occupazionale, ma attraversato da fragilità strutturali. Da lanazione.it

Reggio Calabria, al Museo Archeologico la presentazione del Rendiconto sociale dell’Inps - Il Comitato Provinciale e la Direzione provinciale INPS di Reggio Calabria, con il supporto del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, presentano alla cittadinanza il Rendiconto Sociale provinciale 2024. Da strettoweb.com

Più occupati ma con basse paghe. Le luci e le ombre del Rendiconto sociale dell’INPS Foggia - Luci e ombre nel Rendiconto sociale provinciale 2024 presentato a Foggia dall'Inps e snocciolato nei numeri e nelle analisi dalla ... Riporta immediato.net

Presentato rendiconto sociale Inps della provincia di Terni - Fra i dati più significativi, le prestazioni erogate e i tempi di lavorazione che "sono in linea con gli obiettivi dati - Lo riporta ansa.it

Rapporto Inps 2024: in provincia - L’Inps di Cremona ha presentato in mattinata, in Sala Quadri, il rendiconto sociale annuale sulla situazione in provincia. Si legge su cremonaoggi.it