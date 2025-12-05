Presentato a Grottaglie il Cartellone natalizio 2025

Tarantini Time Quotidiano È stato presentato in conferenza stampa a Grottaglie il cartellone natalizio 2025 della Città della Ceramica. La magia del Natale a Grottaglie prende vita grazie all’impegno congiunto tra Amministrazione Comunale, associazioni, privati cittadini e commercianti. In piazza Principe di Piemonte, torna anche quest’anno la pista ghiaccio fino al 6 gennaio 2026 ed è la stessa piazza che ospita dal 5 all’8 dicembre la campagna solidale Stelle di Natale 2025 a cura dell’AIL. Il 6 dicembre alle ore 19.00, a cura dell’Amministrazione comunale, nel Castello Episcopio si svolge l’inaugurazione della 46esima Mostra del Presepe di Grottaglie e la premiazione dei vincitori del concorso. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Presentato a Grottaglie il Cartellone natalizio 2025

