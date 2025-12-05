C’è preoccupazione in casa Inter per quello che riguarda Dumfries con il club nerazzurro che è chiamato a prendere delle contromisure a stretto giro di posta. Il futuro dell’esterno dell’Inter è uno degli argomenti più caldi attorno all’ambiente nerazzurro con il club che dovrà decidere che scelta prendere riguardo al futuro del terzino destro. Ansia Inter per il futuro di Dumfries (Ansa Foto) – tvplay.it L’esterno, fermato nell’ultimo periodo da un infortunio che ne ha condizionato il rendimento a disposizione di Cristian Chivu, restando fuori in partite importanti come il derby contro il Milan, ha il contratto in scadenza nel giugno del 2028 con il club meneghino. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - Preoccupazione Dumfries, la tegola colpisce l’Inter