Premio Milton Friedman al presidente eletto Urrutia | la diretta | VIDEO

Premio Internazionale Milton Friedman 2025 a Edmundo Gonzàlez Urrutia, presidente eletto della Repubblica Bolivariana del Venezuela. Il prestigioso riconoscimento dedicato alla promozione della libertà, del libero mercato e dei diritti fondamentali, viene assegnato nel corso di una cerimonia all'Auditorium dell'Ara Pacis a Roma. Previsti i messaggi a distanza della Premio Nobel per la Pace 2025 Maria Corina Machado, del presidente della Repubblica Argentina Javier Milei e in presenza il discorso di accettazione del Premio del Presidente Gonzalez Urrutia. L'evento presentato dal direttore de Il Tempo Daniele Capezzone è organizzato dal quotidiano il Tempo e dell'Istituto Milton Friedman. 🔗 Leggi su Iltempo.it

