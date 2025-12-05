Premio Anmic Parma 2025 | tutto esaurito e tanta emozione per Rosaria Dall' Argine
È stato consegnato a Rosaria Dall’Argine e alla squadra di calcio paralimpico dell’Usd Real Sala Baganza, ieri in un auditorium dell’Assistenza Pubblica strabordante di persone e di entusiasmo, il Premio Anmic Parma 2025, durante la tradizionale cerimonia annuale nella Giornata Internazionale dei. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
