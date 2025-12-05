Premio ANGI 2025 Orlando Remunero | Restituiamo il 100% della TARI per sostenere territori e imprese

Roma si conferma il centro propulsore dell'innovazione italiana. L'VIII edizione del Premio ANGI 2025, ospitata al Tempio di Vibia Sabina e Adriano, ha riunito istituzioni, imprese, startup e professionisti dell'innovazione, valorizzando le eccellenze che stanno contribuendo a ripensare modelli economici, sociali e ambientali del Paese. Una giornata che ha messo in luce iniziative ad alto impatto, capaci di generare valore concreto per i territori. Tra queste, il progetto Remunero, presentato dal suo fondatore e amministratore, Federico Orlando. «Sono Federico Orlando di Remunero», ha esordito.

