Premio ANGI 2025 Malacarne Dew | Abbiamo creato la prima microfibra vivente al mondo

Roma continua a essere il centro del dibattito sull’innovazione italiana. L’VIII edizione del Premio ANGI 2025, ospitata nella cornice del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, ha messo in relazione istituzioni, startup, imprese e mondo accademico, premiando le eccellenze che stanno trasformando tecnologia, sostenibilità e ricerca applicata. Una giornata che ha evidenziato il potenziale dell’innovazione nazionale nei settori emergenti e ad alto impatto. Tra i protagonisti premiati, Dew, startup che sta rivoluzionando il concetto di materiale tessile biologico. A raccontarne la visione è stato Malacarne, amministratore delegato della società. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Premio ANGI 2025, Malacarne (Dew): “Abbiamo creato la prima microfibra vivente al mondo”

Altre letture consigliate

GRANDE SUCCESSO PER L’VIII EDIZIONE DEL PREMIO ANGI: L’ITALIA DELL’INNOVAZIONE BRILLA SU #RAINEWS24! Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano gremita, applausi a non finire e un #serviziotv dedicato su RaiNews24 che ha racco Vai su X

Nella giornata di ieri il presidente nazionale di Confeuro, Confederazione Agricoltori Europei, Andrea Tiso ha partecipato alla cerimonia di premiazione dell’edizione del Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione. - facebook.com Vai su Facebook

Premio ANGI 2025, Ferrieri (ANGI): “Mettiamo innovazione e ricerca al centro per un’Italia protagonista” - L’VIII edizione del Premio ANGI 2025 – Oscar dell’Innovazione ha riunito nel Tempio di Vibia ... Come scrive romadailynews.it

Premio ANGI 2025, Lucarelli: “Non c’è innovazione senza competenze e studio” - Roma si conferma punto di riferimento nazionale per il dibattito sull’innovazione. Da romadailynews.it

Premio Angi 2025: Governo, Difesa ed Europa uniti per l’innovazione italiana - Successo per l’VIII edizione del Premio Angi, che si è svolta oggi nella Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano della Camera di Commercio di Roma: numerosi partecipanti in presenza e ... Secondo finanza.repubblica.it

Innovazione: al card. Bagnasco il Premio Angi 2025. “Non basta una tecnologia possibile, deve essere anche moralmente buona” - “L’innovazione tecnologica è un dono grande che Dio ha messo nelle mani dell’uomo, ma perché resti veramente un dono deve essere orientata al bene comune, alla dignità della persona e alla custodia de ... agensir.it scrive

Premio ANGI 2025: Governo, Difesa ed Europa convergenti sull’innovazione strategica - L'VIII edizione degli Oscar dell’Innovazione celebra il ruolo cruciale di PNRR, AI e Cybersecurity per la sovranità digitale italiana. Scrive msn.com

Premio Angi 2025, il Ministro Foti: “Innovazione e PNRR per un’Italia più competitiva e sostenibile” - Nella Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano della Camera di Commercio di Roma, la VIII edizione del Premio Angi, il videomessaggio di Foti: “L’Europa ha bisogno di politiche industriali e di innov ... msn.com scrive