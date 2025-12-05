Premio ANGI 2025 Galetta Oraigo | Preveniamo i colpi di sonno con onde cerebrali e intelligenza artificiale

Roma si conferma cuore pulsante dell’innovazione italiana. L’VIII edizione del Premio ANGI 2025 ha riunito nella Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano istituzioni, imprese, startup e giovani talenti, creando un luogo di confronto sul futuro della tecnologia, della sicurezza e della trasformazione digitale del Paese. Una giornata che ha valorizzato l’ingegno e le soluzioni nate in Italia, con un’attenzione particolare all’impatto sociale dell’innovazione. Tra le realtà premiate, anche Oraigo, azienda specializzata nella prevenzione degli incidenti stradali causati da affaticamento e colpi di sonno alla guida. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Premio ANGI 2025, Galetta (Oraigo): “Preveniamo i colpi di sonno con onde cerebrali e intelligenza artificiale”

Altri contenuti sullo stesso argomento

GRANDE SUCCESSO PER L’VIII EDIZIONE DEL PREMIO ANGI: L’ITALIA DELL’INNOVAZIONE BRILLA SU #RAINEWS24! Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano gremita, applausi a non finire e un #serviziotv dedicato su RaiNews24 che ha racco Vai su X

Nella giornata di ieri il presidente nazionale di Confeuro, Confederazione Agricoltori Europei, Andrea Tiso ha partecipato alla cerimonia di premiazione dell’edizione del Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione. - facebook.com Vai su Facebook

Premio ANGI 2025, De Rosa: “L’innovazione è una scelta di coraggio quotidiano” - L’VIII edizione del Premio ANGI 2025 ha riunito istituzioni, imprese, mondo accademico e giovani innovatori ... Si legge su romadailynews.it

Premio ANGI 2025, Corbucci: “L’innovazione deve essere anche sociale” - L’VIII edizione del Premio ANGI 2025 ha confermato la Capitale come snodo strategico del dialogo tra ... Si legge su romadailynews.it

Premio Angi 2025: Governo, Difesa ed Europa uniti per l’innovazione italiana - Successo per l’VIII edizione del Premio Angi, che si è svolta oggi nella Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano della Camera di Commercio di Roma: numerosi partecipanti in presenza e ... finanza.repubblica.it scrive

Innovazione: al card. Bagnasco il Premio Angi 2025. “Non basta una tecnologia possibile, deve essere anche moralmente buona” - “L’innovazione tecnologica è un dono grande che Dio ha messo nelle mani dell’uomo, ma perché resti veramente un dono deve essere orientata al bene comune, alla dignità della persona e alla custodia de ... Lo riporta agensir.it

Premio ANGI 2025: Governo, Difesa ed Europa convergenti sull’innovazione strategica - La Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano ha ospitato l'VIII edizione del Premio ANGI - Lo riporta msn.com

Premio Angi 2025: il 3 dicembre tornano gli Oscar dell’Innovazione - Domani, mercoledì 3 dicembre 2025, alle ore 09:00, presso la suggestiva Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano della Camera di Commercio di Roma, si terrà la cerimonia di premiazione ... Si legge su finanza.repubblica.it