Premio ANGI 2025 Galetta Oraigo | Preveniamo i colpi di sonno con onde cerebrali e intelligenza artificiale

Romadailynews.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma si conferma cuore pulsante dell’innovazione italiana. L’VIII edizione del Premio ANGI 2025 ha riunito nella Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano istituzioni, imprese, startup e giovani talenti, creando un luogo di confronto sul futuro della tecnologia, della sicurezza e della trasformazione digitale del Paese. Una giornata che ha valorizzato l’ingegno e le soluzioni nate in Italia, con un’attenzione particolare all’impatto sociale dell’innovazione. Tra le realtà premiate, anche Oraigo, azienda specializzata nella prevenzione degli incidenti stradali causati da affaticamento e colpi di sonno alla guida. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

premio angi 2025 galetta oraigo preveniamo i colpi di sonno con onde cerebrali e intelligenza artificiale

© Romadailynews.it - Premio ANGI 2025, Galetta (Oraigo): “Preveniamo i colpi di sonno con onde cerebrali e intelligenza artificiale”

