Premio ANGI 2025

Roma si conferma la capitale italiana dell’innovazione. L’VIII edizione del Premio ANGI 2025 – Oscar dell’Innovazione ha riunito nel Tempio di Vibia Sabina e Adriano istituzioni, imprese, università, startup e mondo associativo per celebrare il talento e la trasformazione digitale del Paese. Un evento che ha visto la partecipazione dei massimi rappresentanti del Governo, del territorio romano, della Regione Lazio e della Chiesa cattolica, uniti da un appello comune: mettere innovazione e ricerca al centro della crescita nazionale. A raccontare il valore e la visione dell’iniziativa è stato Gabriele Ferrieri, Presidente dell’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, promotore del premio. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Premio ANGI 2025, Ferrieri (ANGI): “Mettiamo innovazione e ricerca al centro per un’Italia protagonista”

