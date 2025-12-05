Premio ANGI 2025 Delle Site | Servono sinergia e collaborazione per affrontare le sfide

Roma al centro del dialogo sull’innovazione e sul ruolo sociale dell’impresa. L’VIII edizione del Premio ANGI 2025 ha riunito nella Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano istituzioni, aziende, mondo associativo e giovani innovatori, confermando l’evento come spazio di confronto tra tecnologia, sviluppo economico e responsabilità sociale. Una giornata in cui l’innovazione è stata raccontata non solo come progresso tecnologico, ma come leva di crescita per l’intera società. Tra le voci intervenute, quella di Delle Site, che ha posto l’accento sul valore del lavoro condiviso tra generazioni e settori diversi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Premio ANGI 2025, Delle Site: “Servono sinergia e collaborazione per affrontare le sfide”

