Premio ANGI 2025 De Rosa | L’innovazione è una scelta di coraggio quotidiano

Roma al centro del futuro dell’innovazione. L’VIII edizione del Premio ANGI 2025 ha riunito istituzioni, imprese, mondo accademico e giovani innovatori nella Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, trasformando l’evento in un punto di confronto sui grandi temi della trasformazione digitale, dell’intelligenza artificiale e delle nuove competenze. Una giornata dedicata a chi costruisce il cambiamento e a chi si prepara a guidarlo. Tra gli interventi più motivazionali, quello di De Rosa, Presidente SMET, che ha lanciato un messaggio diretto e senza filtri ai giovani presenti in sala. «Quello che voglio rappresentare in questa sede importante ai nostri ragazzi è di non aspettare il momento giusto o l’occasione perfetta, perché non arriverà mai», ha esordito. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Premio ANGI 2025, De Rosa: “L’innovazione è una scelta di coraggio quotidiano”

Scopri altri approfondimenti

