Premio ANGI 2025 Corbucci | L’innovazione deve essere anche sociale

Roma al centro del futuro dell’innovazione. L’VIII edizione del Premio ANGI 2025 ha confermato la Capitale come snodo strategico del dialogo tra istituzioni, imprese, mondo accademico e giovani innovatori. Una giornata che ha messo al centro non solo le tecnologie emergenti, ma anche il loro impatto sociale, economico e territoriale, con un’attenzione particolare al ruolo delle città come motori di sviluppo sostenibile. Tra gli interventi, quello di Corbucci, che ha ricevuto il riconoscimento ANGI e ha voluto condividerlo simbolicamente con tutta l’amministrazione capitolina. «Voglio ringraziare ANGI per questo premio che mi è stato consegnato», ha esordito. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Premio ANGI 2025, Corbucci: “L’innovazione deve essere anche sociale”

