Premio ANGI 2025 Corazza Parlamento Europeo | Innovazione e investimenti sono la chiave della nostra libertà

Roma al centro del dibattito sull’innovazione europea. L’VIII edizione del Premio ANGI 2025 ha riunito nella Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano istituzioni, imprese, mondo accademico e giovani innovatori per tracciare una rotta comune sul futuro tecnologico del Paese. Un appuntamento che ha visto convergere Governo, Difesa e Parlamento europeo sul ruolo strategico della trasformazione digitale, dell’autonomia industriale e della competitività come pilastri della crescita italiana ed europea. Tra gli interventi istituzionali più significativi, quello di Corazza, che ha ringraziato ANGI e il presidente Gabriele Ferrieri per l’iniziativa, sottolineando il valore politico e strategico dell’innovazione in questa fase storica. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Premio ANGI 2025, Corazza (Parlamento Europeo): “Innovazione e investimenti sono la chiave della nostra libertà”

