Premiato a Roma Gonzalez Urrutia il vero presidente del Venezuela
Ricorda gli oltre «mille prigionieri politici in Venezuela» e quanti sono «in carcerati, sequestrati da un regime criminale». Edmundo Gonzalez Urrutia è il leader della dissidenza venezuelana. Secondo gli osservatori internazionali è il vincitore delle presidenziali nel 2024, ma il dittatore Nicolas Maduro ha di fatto usurpato il risultato. Gonzalez è ora in esilio e ieri ha ricevuto, a Roma, il «Milton Friedman International Prize 2025», assegnato dall'omonimo istituto, in collaborazione con Il Tempo e il movimento Studens for Liberty. A fare gli onori di casa, il direttore della nostra testata Daniele Capezzone, che ha voluto sottolineare il profilo di Gonzalez come «freedom fighter», combattente per la libertà. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il cantautore molfettese Mizio Vilardi sarà premiato il 5 dicembre 2025, alle ore 9:30, presso la Sala della Protomoteca del Campidoglio (Roma), durante la cerimonia del Premio... ? Leggi l'articolo - facebook.com Vai su Facebook
“È stata definitivamente aggiudicata dal Comune di Roma la gara per l’accoglienza di migranti in città. Dopo aver valutato l’offerta tecnica ed economica, l’amministrazione ha affidato il servizio alla Refugees Welcome Italia, l’unico soggetto che ha partecipato Vai su X
Milton Friedman International Prize 2025 al presidente González Urrutia - Nella giornata odierna, venerdì 5 dicembre, a partire dalle ore 16:30, presso l’Auditorium dell’Ara Pacis a Roma si terrà ... Secondo iltempo.it
Il Tempo e Istituto Milton Friedman, il premio al presidente eletto Urrutia: la diretta video - Premio Internazionale Milton Friedman 2025 a Edmundo Gonzàlez Urrutia, presidente eletto della Repubblica Bolivariana del Venezuela. Si legge su iltempo.it
Assegnato il "Milton Friedman International Prize 2025" al Presidente Gonzalez Urrutia. L'evento presentato da Daniele Capezzone, Direttore de "Il Tempo" - L’incontro, che si terrà oggi all’Auditorium dell’Ara Pacis a Roma dalle 16. Da msn.com
Milton Friedman Award a González Urrutia: "È la voce del Venezuela che si rialza" - Edmundo González Urrutia, presidente eletto della Repubblica Bolivariana del Venezuela, ha ricevuto oggi a Roma il Premio Internazionale Milton Friedman 2025 ... Riporta msn.com
Anche l’Italia riconosce Urrutia presidente eletto del Venezuela: non si può difendere l’indifendibile - Alla fine è arrivato quello che aspettavano da tempo milioni e milioni di venezuelani e venezuelane che vivono dentro e fuori dal Venezuela. ilfattoquotidiano.it scrive