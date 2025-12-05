Premiato a Roma Gonzalez Urrutia il vero presidente del Venezuela

Iltempo.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ricorda gli oltre «mille prigionieri politici in Venezuela» e quanti sono «in carcerati, sequestrati da un regime criminale». Edmundo Gonzalez Urrutia è il leader della dissidenza venezuelana. Secondo gli osservatori internazionali è il vincitore delle presidenziali nel 2024, ma il dittatore Nicolas Maduro ha di fatto usurpato il risultato. Gonzalez è ora in esilio e ieri ha ricevuto, a Roma, il «Milton Friedman International Prize 2025», assegnato dall'omonimo istituto, in collaborazione con Il Tempo e il movimento Studens for Liberty. A fare gli onori di casa, il direttore della nostra testata Daniele Capezzone, che ha voluto sottolineare il profilo di Gonzalez come «freedom fighter», combattente per la libertà. 🔗 Leggi su Iltempo.it

premiato a roma gonzalez urrutia il vero presidente del venezuela

© Iltempo.it - Premiato a Roma Gonzalez Urrutia, il vero presidente del Venezuela

Contenuti che potrebbero interessarti

premiato roma gonzalez urrutiaMilton Friedman International Prize 2025 al presidente González Urrutia - Nella giornata odierna, venerdì 5 dicembre, a partire dalle ore 16:30, presso l’Auditorium dell’Ara Pacis a Roma si terrà ... Secondo iltempo.it

premiato roma gonzalez urrutiaIl Tempo e Istituto Milton Friedman, il premio al presidente eletto Urrutia: la diretta video - Premio Internazionale Milton Friedman 2025 a Edmundo Gonzàlez Urrutia, presidente eletto della Repubblica Bolivariana del Venezuela. Si legge su iltempo.it

premiato roma gonzalez urrutiaAssegnato il "Milton Friedman International Prize 2025" al Presidente Gonzalez Urrutia. L'evento presentato da Daniele Capezzone, Direttore de "Il Tempo" - L’incontro, che si terrà oggi all’Auditorium dell’Ara Pacis a Roma dalle 16. Da msn.com

premiato roma gonzalez urrutiaMilton Friedman Award a González Urrutia: "È la voce del Venezuela che si rialza" - Edmundo González Urrutia, presidente eletto della Repubblica Bolivariana del Venezuela, ha ricevuto oggi a Roma il Premio Internazionale Milton Friedman 2025 ... Riporta msn.com

Anche l’Italia riconosce Urrutia presidente eletto del Venezuela: non si può difendere l’indifendibile - Alla fine è arrivato quello che aspettavano da tempo milioni e milioni di venezuelani e venezuelane che vivono dentro e fuori dal Venezuela. ilfattoquotidiano.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Premiato Roma Gonzalez Urrutia