Ricorda gli oltre «mille prigionieri politici in Venezuela» e quanti sono «in carcerati, sequestrati da un regime criminale». Edmundo Gonzalez Urrutia è il leader della dissidenza venezuelana. Secondo gli osservatori internazionali è il vincitore delle presidenziali nel 2024, ma il dittatore Nicolas Maduro ha di fatto usurpato il risultato. Gonzalez è ora in esilio e ieri ha ricevuto, a Roma, il «Milton Friedman International Prize 2025», assegnato dall'omonimo istituto, in collaborazione con Il Tempo e il movimento Studens for Liberty. A fare gli onori di casa, il direttore della nostra testata Daniele Capezzone, che ha voluto sottolineare il profilo di Gonzalez come «freedom fighter», combattente per la libertà. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Premiato a Roma Gonzalez Urrutia, il vero presidente del Venezuela