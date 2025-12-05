Preleva i soldi al bancomat in via Riva Reno e viene borseggiato da due donne | arrestate
Bologna, 5 dicembre 2025 – Due donne sono state arrestate dalla Polizia con l’accusa di borseggio. Gli investigatori della squadra mobile le hanno rintracciate e arrestate, eseguendo la decisione del Gip su richiesta della Procura. Le due donne, di 31 e 43 anni, sono accusate di aver rubato una mazzetta di denaro a un anziano di 88 anni che aveva appena prelevato da uno sportello bancomat in via Riva di Reno. Truffe agli anziani, i consigli della polizia: il video La dinamica. La polizia ha ricostruito così il furto ai danni di un uomo di 88 anni: mentre una delle due donne compiva il borseggio, l’altra si frapponeva con il corpo, in modo da evitare che l’operazione potesse essere vista. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
