Preghiera della sera 5 Dicembre 2025 | Illuminami con la Tua luce
“Illuminami con la tua luce”. Questa è la preghiera della sera da recitare questo venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami nella mia salvezza, oh Santa Croce proteggimi da pensieri empi e pericoli mondani, oh Santa Croce di Gesù sii la mia speranza. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un pensiero. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
