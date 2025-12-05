Preghiera del mattino del 5 Dicembre 2025 | Aiutami ad ascoltarti

Lalucedimaria.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Venerdì è il giorno della devozione al Sacro Cuore di Gesù. Ecco la preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Cuore di Gesù, attiraci a Te e trasformaci; porta a noi le ricchezze del Tuo Amore infinito, brucia in esso le nostre deficienze e le nostre infedeltà; aumenta. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

preghiera del mattino del 5 dicembre 2025 aiutami ad ascoltarti

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino del 5 Dicembre 2025: “Aiutami ad ascoltarti”

