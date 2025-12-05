Precedenti Inter Como bilancio nettamente dalla parte dei nerazzurri | ecco a quando risale l’ultimo successo dei lariani

Inter News 24 . I dettagli. La sfida di San Siro tra Inter e Como porta con sé un bagaglio storico decisamente a tinte nerazzurre. Analizzando i sedici precedenti disputati a Milano tra le due compagini, il bilancio è impietoso per i lariani, che nella loro storia sono riusciti a espugnare la “Scala del Calcio” contro la Beneamata in una sola occasione. Bisogna riavvolgere il nastro fino al lontano 14 maggio 1950 per trovare quell’unico successo ospite: finì 1-2 grazie alle reti di Ercole Rabitti e Mario Ghiandi, che resero vano il gol della bandiera siglato dal leggendario apolide István Nyers. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Precedenti Inter Como, bilancio nettamente dalla parte dei nerazzurri: ecco a quando risale l’ultimo successo dei lariani

Leggi anche questi approfondimenti

#Toro, col #Milan servono punti: #Baroni punta su (alcuni) precedenti contro le big Dopo i ko con #Inter e #Atalanta, i granata hanno fatto vedere buone cose contro #Roma, #Napoli e #Juve #ToroNews #TorinoFc #Torino L'articolo completo Vai su X

2 soli precedenti in Coppa Italia tra Inter e Venezia ? Ecco lo storico tra i due club nella competizione - facebook.com Vai su Facebook

Inter-Como sarà arbitrata da Di Bello, con lui nerazzurri mai sconfitti in 15 precedenti - Per la gara di domani tra Inter e Como è stato designato come arbitro il brindisino 44enne Marco Di Bello, alla sua prima stagionale coi nerazzurri. Da msn.com

Fantacalcio, c'è Inter-Como: curiosità e precedenti - Scopriamo insieme tutte le info della sfida, tra curiosità e precedenti, in ottica Fantacalcio. Lo riporta fantacalcio.it

Como, l'unica vittoria a San Siro contro l'Inter risale al 1950. L'ultimo gol dei lariani a Milano nel 1991 - Il Como ha vinto una sola volta nella sua storia contro l'Inter nei sedici precedenti giocati a Milano: era il 14 maggio 1950, finì 2- Scrive msn.com

Inter, mai dire X: nessun pareggio da inizio stagione in tutte le competizioni. Non succedeva dal 1940-41 - L'Inter è arrivata al mese di dicembre senza pareggiare nemmeno una partita in tutte le competizioni per la prima volta nella sua storia dal 1940- Scrive msn.com

Pronostico Inter-Como, miglior attacco contro miglior difesa: chi avrà la meglio? - Dopo l'ottima prova offerta in Coppa Italia, l'Inter torna a concentrarsi sul campionato e lo farà affrontando una delle squadre più. Come scrive tuttomercatoweb.com

Scudetto all'ultima giornata, i precedenti: Inter tra trionfi e beffe incredibili, il bilancio del Napoli - Nessun verdetto anticipato, sono servite tutte e 38 le giornate della Serie A 2024/25 per scoprire chi sarà Campione d'Italia, al netto della ... Si legge su calciomercato.com