Prato sequestrati migliaia di articoli contraffatti Vuitton Dior ed Hermes | truffa da mezzo milione
Prato, 5 dicembre 2025 – Oltre 75mila prodotti irregolari. E’ l’esito di un maxi sequestro avvenuto a Prato, la cui procura ha messo a segno un’importante operazione contro la contraffazione e l’abusivismo commerciale, coordinando un piano di contrasto condotto dalla Guardia di Finanza che ha portato a questo ingente sequestro di articoli irregolari, tra merce contraffatta, prodotti tessili, cosmetici non conformi, alimenti senza etichettatura e oggetti potenzialmente pericolosi destinati al contatto con i cibi. “Un intervento fondamentale per la tutela dei cittadini e dell’economia legale”, ha dichiarato il procuratore della Repubblica di Prato, Luca Tescaroli. 🔗 Leggi su Lanazione.it
