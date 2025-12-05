Prato | sequestrati 75mila articoli di lusso con marchi contraffatti Cinque indagati Una donna con documenti non suoi

Sequestrati 75mila articoli con marchi di lusso contraffatti, per un valore di mezzo milione di euro. Cinque persone, fra i 27 e i 51 anni, risultano indagate. È il bilancio di un'operazione condotta dai militari della Guardia di finanza, a Prato, con il coordinamento della procura guidata da Luca Tescaroli

