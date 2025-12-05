Pozzuoli il Comitato Pozzuoli Sicura chiede l’intervento del Prefetto

La crisi politica che da settimane attraversa Pozzuoli ha preso forma definitiva: il gruppo consiliare che fino a ieri sosteneva l’amministrazione ha ufficializzato la propria uscita dalla maggioranza. Una scelta che segna uno spartiacque nella vita politica cittadina e apre scenari complessi sul futuro del governo locale. La decisione è stata comunicata con una nota . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

Argomenti simili trattati di recente

Da Pozzuoli arriva un messaggio forte da parte dei commercianti: per sconfiggere gli effetti del bradisismo sull’economia servono eventi e manifestazioni. Parte da qui il gesto simbolico del «Comitato Darsena-Pozzuoli» che ha deciso di comunicare attraverso - facebook.com Vai su Facebook

"COMITATO SAN GIOVANNI E TRADIZIONI ONEGLIESI" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Mille fiori in darsena Pozzuoli, sono simbolo lotta a bradisismo - Centinaia di fiori colorati sono stati lanciati nello specchio d'acqua della darsena di Pozzuoli da commercianti della cittadina flegrea come " Simbolo della lotta al bradisismo e di rinascita della n ... Si legge su ansa.it

Centinaia di fiori riempiono lo specchio d'acqua: cosa è successo a Pozzuoli - Centinaia di fiori colorati sono stati lanciati nello specchio d'acqua della darsena di Pozzuoli da alcuni commercianti come "Simbolo della lotta al bradisismo e di rinascita della nostra città ". Lo riporta napolitoday.it

Pozzuoli, mille fiori riempiono la Darsena: simbolo di resistenza al bradisismo - Mille fiori hanno riempito la Darsena di Pozzuoli regalando un meraviglioso colpo d’occhio nel porticciolo ai piedi del Rione Terra. Lo riporta msn.com

Pozzuoli, protestano i comitati dopo l'approvazione del decreto - A Pozzuoli i comitati protestano dopo l'approvazione del "Decreto Campi Flegrei": non dà certezze. Scrive rainews.it

Cittadini Pozzuoli in ansia,"nuovo tunnel fa boato e vibrazioni" - "Quando passa il treno della Cumana nel nuovo tunnel ci sono vibrazioni continue e si sente il famoso colpo di ariete, un boato quando il treno entra in galleria". Come scrive ansa.it

"Non vogliamo contare i morti ma prevenirli". Pozzuoli chiede sicurezza e fondi - Uno striscione riassume il senso della manifestazione organizzata a Pozzuoli da comitati civici e cittadini, scesi in piazza per chiedere certezze ... Da rainews.it