Firenze, 30 novembre 2025 - Dante? "Il capostipite dell'ontologia estetica moderna", insomma ne ha fondato gli aspetti universali, ma lui, Ivan Pozzoni, alla fine, si sente forse più vicino a Cecco Angiolieri. Firenze è sempre nelle corde di chi utilizza il linguaggio poetico, sperimentando anche strade nuove. 'Kolektivne Nseae' (ed. Divinafollia) è il curioso titolo del nuovo libro di poesie di Ivan Pozzoni, autore di formazione multidisciplinare, giurista, specializzato nel rapporto tra legge e letteratura, un vero e proprio campo di studi che ha contribuito ad alimentare, fondatore di una quindicina di case editrici autogestite.

Pozzoni, un po' Cecco Angiolieri contro la "moneta barricata" del nostro tempo