Power Rangers | Su Dusney + arriverà la nuova serie in live-action!

Il leggendario franchise dei Power Rangers è in fermento! Non solo la nuova linea di giocattoli di Playmates Toys è pronta a conquistare gli scaffali, ma le indiscrezioni su nuovi progetti TV e film stanno diventando realtà. La notizia più entusiasmante riguarda la nuova serie televisiva Power Rangers, che sarà disponibile in esclusiva su Disney Plus e vedrà al timone nomi di spicco dell’industria. Dopo la conclusione della saga Super Sentai, la prima serie live-action Power Rangers inedita è stata finalmente confermata, scatenando l’entusiasmo dei fan di vecchia data. Confermati gli showrunner: Jonathan E. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Power Rangers: Su Dusney + arriverà la nuova serie in live-action!

Altre letture consigliate

Uscite SALDAPRESS Di Oggi: TRANSFORMERS VOL.3 BATTLE POPE - L’IMMACOLATA COLLEZIONE GODZILLA VS THE MIGHTY MORPHIN POWER RANGERS II I SEASONS VOL.1 #starcomicsstore #star #comics #store #manga #fumetti #panini #plane - facebook.com Vai su Facebook

Power Rangers: Disney ha un piano incredibile per rilanciare la saga - Mighty Morphin' Power Rangers ha conquistato il mondo quando è stato presentato per la prima volta nel 1993, dando vita a un franchise che è riuscito a durare per oltre 30 anni, generando diversi ... Secondo msn.com

Power Rangers tornerà con una nuova serie tv: Disney+ affida lo sviluppo agli showrunner di Percy Jackson - Gli showrunner di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo hanno ottenuto l'incarico di lavorare allo sviluppo di una nuova serie dedicata alle avventure di Power Rangers. Secondo movieplayer.it

Power Rangers: ci sono rumor entusiasmanti per la serie tv reboot di Disney+ - Sappiamo che la serie televisiva remake dei Power Rangers è in lavorazione presso Disney+, la piattaforma di streaming on demand della Disney, ma in attesa di novità ufficiali sono appena arrivati ... Riporta serial.everyeye.it

Disney+ a lavoro su un nuovo live action dei Power Rangers - Disney+ starebbe lavorando su un live action: ecco cosa sappiamo I Power Rangers stanno per tornare! Lo riporta ciakgeneration.it

I Power Rangers torneranno con un reboot inedito su Disney+ - I Power Rangers torneranno e questa volta troveranno casa sulla piattaforma streaming Disney+. Scrive wired.it

Power Rangers - Disney+ - Sappiamo che la serie televisiva remake dei Power Rangers è in lavorazione presso Disney+, la piattaforma di streaming on demand della Disney, ma in attesa di novità ufficiali sono appena arrivati ... Scrive serial.everyeye.it