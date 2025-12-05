Potreste ex Ilva a Genova la denuncia della Uil | Nostri dirigenti aggrediti da esponenti della Fiom È squadrismo

Ilfattoquotidiano.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alcuni dirigenti Uil metalmeccanici sarebbero stati aggrediti questa mattina, tra le 8.30 e le 9, davanti lo stabilimento Ex-Ilva di Cornigliano. È quanto denuncia il sindacato secondo il quale sarebbero coinvolti il segretario generale della sezione genovese metalmeccanici Luigi Pinasco, il segretario organizzativo Claudio Cabras e tre delegati. “Colpiti con calci e pugni e braccati per almeno un chilometro da alcuni individui che indossavano felpe della Fiom “, si legge in una nota della Uil. Tutto questo sarebbe avvenuto a poche ore dalle proteste e gli scontri di ieri a Genova nel corso del corteo, dopo giorni di sciopero e mobilitazione per lo stallo nella vertenza Ilva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

