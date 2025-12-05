Posta Fibreno Un Lago di Presepi

Frosinonetoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 14 dicembre 2025, torna il tradizionale appuntamento natalizio con “Un Lago di Presepi”.Giunto alla decima edizione, l’evento, tenuto a cura dall’Associazione AssoScuba, prevede la posa di presepi nelle gelide e cristalline acque del lago di Posta Fibreno.Realizzati con materiali non. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

