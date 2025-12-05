Porto Ercole GR Matteo Legler morto a 29 anni per infarto dopo malore improvviso su un campo da calcio fra 2 mesi sarebbe diventato padre

Il 29enne era una figura centrale nel mondo del calcio locale: direttore sportivo del Porto Ercole, ex allenatore di settori giovanili della Maremma, portiere nel campionato Uisp Matteo Legler, 29 anni, è morto a causa di un infarto dopo essere stato colpito da un malore improvviso mentre si. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Porto Ercole (GR), Matteo Legler morto a 29 anni per infarto dopo malore improvviso su un campo da calcio, fra 2 mesi sarebbe diventato padre

La salma del 29enne è all’obitorio di Orbetello, dove in molti stanno rendendo omaggio. Venerdì il trasferimento a Porto Ercole: funerali alle 15 #MaremmaOggi #notizie - facebook.com Vai su Facebook

Eventi di Natale, Nieto: «Solo poche date a Porto Ercole. Tutto sulle spalle dei volontari» - Il Giunco Vai su X

Porto Ercole – Tragedia sul campo, muore il 29enne Matteo Legler: “Lutto doloroso per tutto l’Argentario” - Matteo, persona ben nota in tutta la zona, sarebbe diventato papà tra circa un mese ma un malore improvviso gli è stato fatale GROSSETO - Si legge su etrurianews.it

Il commosso ricordo del Porto Ercole - “Matteo non era solo il nostro direttore sportivo, era un ragazzo dal cuore grande, un punto di riferimento per tutti. Segnala lanazione.it

L’ASD Porto Ercole, con profonda tristezza e incredulità, ha appreso la scomparsa del proprio Direttore Sportivo Matteo Legle - L’ASD Porto Ercole, con profonda tristezza e incredulità, ha appreso la scomparsa del proprio Direttore Sportivo Matteo Legler, venuto a mancare improvvisamente all’età di 30 anni. Scrive grossetosport.com

Matteo muore a 29 anni durante una partita, stava per diventare papà - Muore a 29 anni durante una partita di calcetto: la comunità di Porto Ercole piange Matteo Legler, a un mese dalla nascita del suo primo figlio. Da blogsicilia.it

Il malore davanti agli altri giocatori, i soccorsi: morte di Matteo, calcio sotto choc. Si ferma il campionato Uisp - Profondo dolore in tutta la provincia di Grosseto per la scomparsa di un trentenne di Porto Ercole che stava giocando in un torneo amatoriale nel capoluogo maremmano. Da msn.com

Matteo Legler muore durante una partita di calcetto a Grosseto, aveva 29 anni: tra un mese sarebbe diventato papà - Si è sentito male durante una partita di calcetto con gli amici ed è morto nonostante una lunga rianimazione, iniziata sul campo e ... Segnala msn.com